Estamos acostumbrados a ver a los pizzeros lanzar las masas por los aires y hacer distintos malabares con ellas, pero el protagonista de este vídeo viral desarrolla una nueva técnica. Tira la pizza lejos y esta vuelve de nuevo a sus manos "como por arte de magia", explica Gakian.

"Este es el negocio de hoy", apunta Quique Peinado, "reparte las pizzas así, las tira al domicilio y si no te gustan, la pizza vuelve. No tienen moto". Aunque Dani Mateo no está muy convencido de que sea real: "Esto tiene que ser 'fake'".

"Si es fake tiene mucho mérito porque está muy bien incorporado", reconoce Gakian. Mientras, Valeria Ros afirma con rotundidad que "no es masa" sino plástico.