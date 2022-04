En Zapeando, hemos recordado las frases célebres que ha dejado Omar Montes en diferentes entrevistas, como que su padre "fue el que introdujo el Kebab en España", o que su abuelo "casi se carga a Isabel Pantoja jugando al Twister". Además, el cantante también contó que es "coleguilla" de Jeff Bezos y que le "invitó a ir al espacio con él", unas afirmaciones que no se termina de creer Dani Mateo, quien le ha preguntado qué hay de verdad en todo eso.

"Jeff Bezos es mi jefe. A Jezz le gustó mucho mi historia y me escribió un mensaje privado por Instagram", ha asegurado Montes, quien ha anunciado que ahora viene una segunda parte de su documental. "Jeff Bezos me tiró al DM (direct message)", ha insistido, tras lo que ha afirmado que el presidente ejecutivo de Amazon le dijo "que había una oferta para ir al espacio por 200.000 euros". "Me lo dijo en ingles, que iba a reunir a varios personajes, actores, músicos... y que quería que yo estuviese entre ellos. Y me mandó un vídeo de los que se borran en dos segundos", ha declarado en Zapeando.