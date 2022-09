Josie aparece en el plató de Zapeando, donde se encuentra a Cristina Pedroche después de las vacaciones de verano. Además, el experto en moda analiza a Harry Styles: "Es un icono de estilo, nos acordaremos después de muchas décadas de lo que nos ha traído. No nos vamos a olvidar".

"Me da mucha envidia lo que está pasando en Venecia a nivel moda masculina", explica Josie, que resalta que no le gusta que hable de nueva masculinidad: "No es nueva masculinidad, es inteligencia, ¿a quién no le apetece ponerse ese cuello? ¡yo lo quiero!".