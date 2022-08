Los reporteros están dando mucho de qué hablar este verano, y los de Australia no van a ser menos. Craig, un periodista del programa 'Studio 10' de la televisión australiana, "además de dejarse la piel en su trabajo, también se deja otras cosas", anuncia Quique Peinado a sus compis de Zapeando. Concretamente un diente.

"Un momento, creo que se me va a caer un diente", interrumpía su conexión. Desde el plató, preocupados, los presentadores le preguntaban que si era broma: "¿Pero estás bien? ¿Has mordido algo?", se interesaban. "Eso parece", respondía el reportero al mismo tiempo que se quedaba con el diente en la mano y exclamaba: "No me lo puedo creer". Puedes ver el surrealista momento que se ha producido en la televisión australiana en el vídeo principal de la noticia.