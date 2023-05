Por petición de la audiencia de Zapeando, concretamente de Joan de Martorell, en Barcelona; Miki Nadal y Valeria Ros se enfrentan al juego del calambrazo en el que tendrán que demostrar si se conocen bien entre ellos, ya que, en el caso de que fallen la pregunta, recibirán una descarga eléctrica. "Fue un éxito este juego sencillo y cruel", espeta el humorista, que está convencido que es porque a la audiencia "le gusta ver a los zapeadores sufrir".

"¿Cuál es el nombre y apellidos de Miki?", pregunta Dani Mateo a Valeria Ros, que responde: "Miguel Nadal", pero duda en el segundo. "López", logra decir después de leerlo en los labios de su compañero, que no puede evitar reír tras escucharla decirlo porque es incorrecto.

"Qué cabrón", dice Valeria, que se prepara para recibir un calambrazo porque el de Zaragoza le ha engañado. "En mi vida me he llamado yo López", espeta él. "Es imbécil, me lo ha dicho él", se justifica la vasca, que recibe una descarga. ¿Conseguirá evitar el resto o su compañero conseguirá que pique de nuevo y se llevará más calambrazos por su culpa? Descúbrelo en el vídeo principal de la noticia.