Miguel Bosé ha revelado en 'El Hormiguero' cómo le 'levantó' la novia al mismísimo Julio Iglesias. "Es como hacerle un caño a Messi", aseguraba Pablo Motos. La mujer a la que se refería el cantante era Giannina Facio, actriz costarricense con la que, según apunta, mantuvo una relación durante cuatro años.

El cantante le contaba a Pablo Motos que Julio Iglesias le había invitado a su casa de Miami y, al llegar, vio a una mujer que nadaba en la piscina. Le preguntó el nombre y ella respondió: "Yo soy Giannina". "Nos miramos y hubo algo muy fuerte que pasó", reconoce Miguel Bosé.

"Yo políticamente correcto no he sido jamás, tampoco lo iba a ser en casa de Julio Iglesias", espetó el cantante. Unas palabras ante las que María Gómez no da crédito y cree que después de esto "todo es posible".