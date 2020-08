Valeria Ros ha vuelto a Zapeando tras sus vacaciones. Sin embargo, lejos de lo que pensaban sus compañeros, la zapeadora ha confesado que "ha sido un horror" y que está llevando "fatal" el embarazo con "el calor". "Las vacaciones están sobrevaloradas totalmente", ha asegurado Ros, quien ha ido más allá: "Odio el verano ahora".

Viendo la preocupación de su compañera, Lorena Castell le ha dado un consejo para que no le salgan rozaduras y le incomode todavía más con el calor: "Hay que ponerse mucho polvo de talco en la entrepierna para que no te rocen las piernas", le ha indicado, añadiendo que este truco "funciona muy bien".

Por su parte, Dani Mateo le ha recomendado que se ponga aceite de oliva. "No, eso no porque huele", le ha respondido Castell. Sin embargo, a Ros no le ha parecido tan mala idea porque, según ha dicho, "con aceite de oliva te da tanto el sol que parece negro de fondo y parece que tienes menos mulso".

"Habrá que verte a ti cuidando de una embarazada", le ha dicho Lorena Castell al presentador de Zapeando, quien le ha preguntado a Ros si la foto de un calendario que han puesto mostrado con el resumen de los zapeadores de 2020 es de Tinder: "Si la he puesto ahí es de Tinder", ha bromeado la zapeadora.