'¿Te lavas las piernas cuando te duchas?', la encuesta que divide al mundo y a la mesa de Zapeando: "Yo no porque me pasa como con la espalda, como no me la veo..."

'¿Te lavas las piernas cuando te duchas?' es la pregunta que se ha hecho viral en Twitter y que quizás, hasta este momento, uno no se había parado a pensar en ella.

Por ello, Frank Blanco ha querido preguntar a los colaboradores de Zapeando. Quique Peinado ha asegurado que sí lo hace, mientras que Miki Nadal ha reconocido que no. Cristina Pedroche, por su parte, ha confesado que "no siempre".

En el caso de Ana Morgade, su respuesta ha sido: "Sí, lo que pasa que depende de lo que hayas hecho te esfuerzas más o te esfuerzas menos". "Yo no porque me pasa como con la espalda, como no me la veo...", ha apuntado, por su parte, Miki Nadal.

El mundo entero está hablando de esto y hay división de opiniones. El debate sobre si hay que lavarse las piernas se ha adueñado de la mesa de Zapeando, llegando a preguntar al público si lo hacen.

Este debate ha llegado incluso a estrellas internacionales como Taylor Swift, que afirmó: "Sí, porque cuando te depilas las piernas la crema depilatoria es como el gel, ¿no?".