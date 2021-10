El cambio físico de Ricky Martin en una entrevista ha impactado a sus fans de todo el mundo. De hecho, el artista ha tenido que explicar en sus redes sociales lo que le ha ocurrido en el rostro.

"Yo no me he hecho nada en la cara. Si me pongo botox se lo digo, porque no tengo nada que esconder. Ese día lo que hice diferente fue ponerme un suero de vitaminas que creo que hizo una reacción rara en mi piel y me inflamé", ha explicado el cantante en un vídeo en TikTok en el que ha mostrado cómo se le siguen marcando las líneas de expresión.