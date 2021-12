Falta muy poco para las Campanadas y Dani Mateo conecta en directo desde plató con Cristina Pedroche, quien aparece, de nuevo, con su peluca de afro para evitar destapar qué cambio de look se ha hecho de cara a Nochevieja. Pero, ¿qué piensa cuando se mira al espejo sin la peluca y ve su nuevo look? "Yo me veo más guapa, especial e ilusionada que nunca", destaca la zapeadora, que afirma que se muere de ganas de que sean ya las Campanadas.

"Solo le pido al destino que todo salga de maravilla", resalta Cristina Pedroche sobre la última noche del año, algo "muy especial". Además, Pedroche también recuerda su primer casting para Sé lo que hicisteis y da más pistas sobre su look: "Lo que yo llevo no es un vestido, es otro tipo de tela, es otro concepto e, incluso, otro siglo". Descubre más pistas en el vídeo principal de esta noticia.