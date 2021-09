Lorena Castell se ha dado cuenta de que la falda se le había roto mientras el programa de Zapeando estaba en directo. Tras pedir disculpas a sus compañeros porque no se había enterado de qué estaban hablando, confiesa que se le ha reventado la cremallera de la falda: "Me han avisado de que se me veía una etiqueta, pero es que me han puesto una XS y no solo se me ve la etiqueta, se me ve la propia carne porque me ha reventado la cremallera", explica. "Por la mente quería entrar en la falda, pero debe ser que no", bromea.

Poco después, vuelve a hablar de su ropa y explica que su tía le ha avisado de que tiene una mancha "debajo del pecho", en la blusa. "Entre la cremallera y la mancha no damos una", le dice Valeria Ros.

La confesión de Valeria Ros que deja loca a Lorena Castell

"¿Qué?, ¿por qué?", pregunta alucinada Lorena Castell a Valeria Ros tras la inesperada confesión de la zapeadora. Puedes ver el momento y la reacción de sus compañeros en este vídeo de Zapeando.