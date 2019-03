Miki Nadal: "A lo mejor las lágrimas de Toni Cantó eran de risa y por dentro pensaba: "Menudo marrón de partido que os dejo""

TONI CANTÓ DEJA LA POLÍTICA

Toni Cantó deja la primera línea de la política para dedicarse a lo suyo, es decir, al teatro, y con lágrimas en los ojos lo contaba en el programa de Susana Griso, a quien también ha contestado que de momento no tiene pensado unirse a Ciudadanos. Los 'zapeadores' no han podido evitar emocionarse al ver la reacción del ya ex diputado: "Voy a llorar hasta yo, ¡un político dimitiendo en España!", comenta Ana Morgade.