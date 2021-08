María Gómez ha protagonizado uno de los momentos más divertidos del programa al estallar en un incontrolable ataque de risa. Todo ha sido a raíz de un comentario chistoso que ha realizado el presentador, Dani Mateo, y que ha hecho tanta gracia a la zapeadora que era incapaz de retomar su sección.

Lo cierto es que la risa imparable de Gómez ha sido bien recibida por el autor del chiste: "Sinceramente, era un chiste, pero me suele pasar tan poco que me los rían que me he quedado sorprendido. Ha sido muy bonito", ha bromeado Dani Mateo.