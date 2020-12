Dani Mateo destaca en Zapeando "lo que son capaces de hacer los bebés, esas 'pre-personas' como Messi, pequeñitos y muy habilidosas aunque todavía les cuesta expresas sus emociones, como al futbolista".

Para muestra, los zapeadores enseñan en este vídeo dos sorprendentes virales protagonizados por bebés. En el primero se puede ver la gran capacidad de dos pequeños para sumergirse en el agua y bucear con apenas meses. "Son auténticos submarinistas", destaca Lorena Castell. Por su parte, Miki Nadal destaca la reacción de una niña al ver un hombre que "no solo paga el gimnasio sino que también va". Cristina Pedroche, que no puede contener la risa, destaca que "es una niña precoz": "Sin duda, su primera palabra fue 'papito' y no para referirse al padre".