Vanta es una cuerva que se ha hecho viral por todas las cosas que ha ido aprendiendo con sus padres adoptivos: sabe dar la patita, hacer sus necesidades dentro del retrete, besar, coger la tarjeta de crédito del bolsillo de sus dueños e incluso tiene rituales como darse unos chapuzones cada noche para relajarse antes de ir a dormir.

Sandra y Omar, sus cuidadores, han explicado en Zapeando cómo está siendo criar al animal en su propia casa y cómo alimentan a un animal tan peculiar: "Le encanta la codorniz, pero no podemos abusar porque son muy grasas y su hígado no lo soporta bien. También come verduras y huevos". Explican que les gustó el animal por su inteligencia y se animaron a adoptarlo durante la pandemia porque tenían mucho tiempo libre para criarle.

Además, afirman que es muy cariñosa. "Nos tiene como a sus padres y el cariño nos lo muestra porque nos respeta, no nos hace daño y nos pide besos", aseguran los dueños del ave.

