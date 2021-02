La cantante Anitta ha vuelto a visitar el plató de Zapeando para presentar su último hit, 'Loco', del que acaba de estrenar videoclip oficial.

Un vídeo musical en el que se puede ver a la cantante en bikini mientras esquía. Escenas que, ha confesado, fueron difíciles de grabar por las bajas temperaturas. No obstante, tenía un 'truco' infalible, y lo ha reconocido en Zapeando: "Tome muchísimo alcohol. Borracha esquiando... no me caí por suerte", ha explicado.

El temazo no ha dejado a nadie indiferente, y los zapeadores incluso se han lanzado a 'perrearlo' en pleno directo. Puedes ver el momentazo en este vídeo: