Javier Gutiérrez juega a 'Boom' con nombres de casos policiales: "He fallado para que saliera el confeti"

Javier Gutiérrez se atreve a desactivar una bomba, como sucede en su película 'El desconocido'. Pero en este caso, en vez de tener que cortar los cables para no hacer estallar un coche, tendrá que acertar cuáles de los nombres que propone Cristina Pedroche pertenecen a operaciones policiales o no. Y no tiene mal ojo para elegir los nombres correctos.