Increíble sorpresa de una responsable de una empresa de fajas a todos sus trabajadores. La mujer, tal y como puedes ver en el vídeo, reunió a todos los empleados para darles un regalo. "¿Fajas al 50%? Algo mejor", ha comentado Cristina Pedroche, tras lo que ha dado paso a las imágenes en las que la empresaria anunciaba que les había comprado a cada uno "dos billetes a cualquier lugar del mundo".

Y por si fuera poco, en el sobre, junto con los billetes, iban 10.000 dólares. Los trabajadores, como es de esperar, reaccionan con gritos y caras de sorpresa a la noticia. "No me lo estoy creyendo. Seguro que ellos no tienen una paletilla de jamón como las que nos dan aquí", ha expresado Valeria Ros.