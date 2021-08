El pasado fin de semana el atleta Francisco Montiel recibió tres perdigonazos antes del inicio de una prueba de triatlón en Córdoba, en la que, finalmente terminó octavo. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? Los zapeadores muestran las imágenes del momento en el que los sanitarios le quitaron los proyectiles de la espalda, el pecho y la pierna y hablan con el protagonista.

"A pesar de todo me he podido recuperar bien y ha quedado en una anécdota a contar", destaca Montiel, que explica cómo oyó las detonaciones y, justo después, un dolor: "Escuché el sonido y pensé que algo había explotado cerca". "Me impactó la metralla y pensé que era arena, hasta que no me di la vuelta y vi que unos perros corriendo no me di cuenta de que era un cazador que me había pegado un tiro", detalla y destaca que, incluso, se preguntó si estaba vivo: "Había una familia cerca, podía haber ocurrido una tragedia". Puedes conocer más de esta impactante historia.