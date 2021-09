Dani Mateo sorprende a los zapeadores al preguntar en el plató de Zapeando a Miki Nadal si cree que puede contar un chiste que le había hecho en privado. "Ay, qué miedo", destaca, entre risas, Cristina Pedroche. Pero Miki Nadal da paso al presentador: "Si no es delito, se puede decir".

Finalmente, Dani Mateo decide contar el chiste y sorprende tanto que hasta recibe una crítica por el pinganillo. Incluso, Iñaki López confiesa durante su conexión en directo que le "lloran los ojos de sangre" tras escuchar el chiste del presentador. "Ya me puedo mantener en pie, pero me he tenido que sostener en la mesa, ha sido duro pero ya estoy mejor", destaca el presentador de Más Vale Tarde que pide consejo a Josie sobre su look. Puedes ver el momentazo y la reacción de Josie, que grita fuera de cámaras, en pleno directo.