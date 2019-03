Frank Blanco, después de que le escupiera Miki Nadal: "Gracias por compartir algo más que tu opinión conmigo"

MIKI NADAL ESCUPE EN DIRECTO A FRANK BLANCO

Los vendedores de mojito en las playas ya se están empezando a generalizar y, en 'Zapeando', Miki Nadal ha querido probar la receta de esta bebida veraniega. Pero cuando se echa en la boca ese refresco, no parece estar del todo bueno, así que el desenlace de esta 'cata' no es el mejor que podía imaginar Frank Blanco. Y no le sentó del todo bien al presentador este gesto del colaborador.