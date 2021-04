El actor y humorista Juan Joya Borja, más conocido como 'El Risitas', ha fallecido a los 65 años en Sevilla tras una recaída de su enfermedad, un suceso que ha conmocionado al mundo de la cultura. Desde Zapeando, Dani Mateo ha querido recordarle con unas bonitas palabras: "Creo que me voy a emocionar, lo he dicho mil veces, los ataques mayores de risa que he tenido en mi vida han sido con Chiquito de la Calzada y este señor".

Para homenajearle, Zapeando recuerda la divertida visita que hizo 'El Risitas' al plató, donde los zapeadores le pusieron a prueba contándole chistes. La única que consiguió sacarle una sonrisa fue Cristina Pedroche, que, incluso antes de empezar a contárselo, ya estaba sufriendo un ataque de risa. Puedes ver el divertido momento y como lo recuerda la zapeadora en el vídeo principal de esta noticia.