"La vuelta de las vacaciones tiene a los famosos y poco alterados", destaca Dani Mateo, que afirma que "a la influencer María Pombo le ha pegado tan fuerte que ha olvidado hasta cómo poner los cordones".

El presentador de Zapeando muestra en el programa un vídeo que la joven ha compartido con sus seguidores en Instagram en el que confesaba que no sabía cómo atarse los cordones. "No sabéis lo que me ha costado", desvela María Pombo, que destaca que ha tenido que ver un vídeo de youtube.