Dani Mateo y Miki Nadal se han enzardzado en un duelo de ping-pong en pleno plató de Zapeando. El presentador y el colaborador del programa no han dudado en ponerse de rodillas para jugar una partida en un 'mini tablero'.

Tras un ajustado encuentro, Miki Nadal ha conseguido hacerse ganador. "Me he puesto nervioso, pero iba muy bien. Miki me mira y me vengo abajo", ha reconocido el presentador.

Duelo de memes

