Dani Mateo destaca que "hay gente despreciable, haciendo negocio con las mascarillas" en pleno coronavirus. Para demostrarlo, el presentador enseña un vídeo en Zapeando en el que aparece una mujer con gafas de sol vendiendo mascarillas.

"¡Cómo se parece ese pibón a mí", destaca, entre risas Anna Simon, quien, justo antes de que pasara eso, ha recibido un susto de Miki Nadal que Dani Mateo muestra en el programa. "¡Pensaba que venía la Policía!", destaca Simon. Por su parte, un sorprendido Dani Mateo afirma que "Anna Simon se asusta con mucha dignidad".

Otros momentos destacados

Pero éste no es el único momentazo de Simon y Nadal, y es que ambos protagonizna una lluvia de zascas en el plató que termina con la catalana enfadada: "No me guiñes el ojo porque me he enfadado, ¡se ha acabado!".

Por último, Santi Alverú somete a un reto cultural a los zapeadores después de que una joven les pregunte si sabrían decir dónde está Guinea Ecuatorial. Puedes ver en este vídeo el divertido momento en Zapeando.