Miki Nadal y Frank Blanco se abrazan al finalizar cada programa, un ritual que llevan a cabo desde que empezaron a trabajar juntos en el año 2013.

El presentador ha confesado algo que nunca antes había contado: "El primer programa de Zapeando fue bastante desastre porque las cosas no salieron cómo esperaba. Además, no hubo publicidad, por lo tanto no descansamos. Yo acabé sudando y muy estresado. Entonces, Miki se acercó a mí, me abrazó y me dijo 'buen trabajo, eso, me reconfortó".

En el segundo programa fue el presentador el que abrazó a su compañero y desde entonces se ha convertido en una costumbre y lo repiten a diario cuando termina Zapeando.

Tras explicar esto, Quique Peinado les ha animado a darse el último abrazo antes de la despedida del presentador.