El desternillante ataque de risa que sufre Miki Nadal cada vez que escucha 'El Albondiguilla' y que contagia al resto de colaboradores de Zapeando

NO PODRÁS PARAR DE REÍR

"He encontrado un truco para cuando cuente un chiste y nadie se ría. Con decir al final 'El Albonguilla' seguro que alguien cae", ha dicho Cristina Pedroche, momento en el que a Miki Nadal le ha dado un ataque de risa. "Por favor, no volváis a decirlo que me da algo", ha pedido a sus compañeros de Zapeando.