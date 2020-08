Miki Nadal muestra en Zapeando un divertido vídeo compartido por Lorena Castell en su cuenta de Instagram en el que la joven enseña lo que ocurre en el plató de Zapeando fuera de cámaras.

En concreto, la zapeadora graba cómo se prepara Dani Mateo momentos antes de empezar el directo. Además, Castell explica que cuando van a empezar el programa se quita la mascarilla porque entre los zapeadores en plató existe una distancia de seguridad que en cámara no se nota tanto.

Incluso, la zapeadora pide al presentador que le dé un beso. "No me enteré de nada", explica dANI Mateo, que confiesa que "estaba pendiente del pinganillo": "Me decían que no le hiciera caso a Lorena".

Lorena Castell ha compartido con sus seguidores este vídeo en el que aparece bailando la canción de Omar Montes 'Mamá', "junto a la mujer que más" la "ama", su madre.

La estrategia de Lorena Castell para ganar a Miki Nadal en el reto espacial de Zapeando es, sin duda, una de las más surrealistas que hemos visto en plató.