Los actores de 'Friends' se reunieron 17 años después de terminar la serie en un esperado reencuentro que ha sido muy comentado por los seguidores. Sin embargo, cuando creíamos que tendríamos que esperar para volver a disfrutar del elenco en conjunto, James Corden nos ha brindado la oportunidad de hacerlo con un original carpool karaoke que en lugar de hacer en un coche, tuvo lugar en un carrito.

"En The late late show, hemos podido ver alguna situaciones que compartió con los protagonistas de la serie, como cuando los recogió a todos en un carrito y casi tenemos una desgracia", ha comentado Maya Pixelskaya en Zapeando. En este vídeo puedes ver a los actores cantando a pleno pulmón 'I will be there for you', así como el descuido de Corden que pudo acabar en tragedia.