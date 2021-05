Valeria Ros nos dejó una de sus 'perlitas' en su paso estelar por Pasapalabra. La zapeadora fue preguntada por un superhéroe de Marvel que quiso encarnar Michael Jackson en el cine y su respuesta es cuanto menos desconcertante.

"Había dos pistas, Marvel y superhéroe" ha subrayado Miki Nadal, tras lo que Dani Mateo ha salido en su defensa afirmando que le habían contado que la 'cagada' era mayor. "No quiero perder el tiempo porque quiero que gane la persona, entonces al final no pienso. Pero en las musicales no sabéis que temazos dije, gané los 15 puntos", ha manifestado la protagonista del surrealista momento en Pasapalabra.