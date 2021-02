Una peluquería holandesa ha desarrollado una nueva técnica para eliminar el vello facial que consiste en cubrirte toda la cara con cera caliente y arrancarla cuando se queda fría. Muchos médicos ya han advertido de su peligrosidad. "Puedes perder las cejas como el Señor Potato y es recomendable dejar un agujero en la nariz para respirar si quieres sobrevivir", ha señalado Valeria Ros.

"Si os fijáis, por el pelo se ve que no es la misma persona a la que le echa la cera y a la que se la quita. No quiero sacar conclusiones, pero descanse en paz", ha bromeado Dani Mateo, tras lo que han dado paso a otro vídeo de un chico con unos palos llenos de cera caliente en la nariz. "También en este programa podemos sacar a gente que no es imbécil", ha comentado Quique Peinado tras ver las imágenes.