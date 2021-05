Dani Mateo y Miki Nadal han protagonizado un cruce de 'zascas' en directo en Zapeando, a raíz de que el presentador de Zapeando contase este chiste: "Yo quiero morir durmiendo como mi padre, y no gritando, como sus pasajeros".

El chiste no ha hecho gracia a sus compañeros (como era de esperar), tras lo que Mateo ha mostrado su 'descontento'. "Ah, que estamos aquí para reírte las gracias", le ha dicho Nadal, a lo que Mateo le ha respondido: "Tú cállate, butanito; hay que ir buscando nuevo vestuario para Miki".

Sin embargo, el cruzo de 'pullitas' no ha quedado ahí, sino que el zapeador le ha lanzado este 'zasca' a Mateo: "Tú parece que adelgazas, pero solo adelgazas los brazos y las piernas, entonces da una sensación rara". "Me has visto en el camerino. Hay cosas que no me adelgazan", ha contestado el presentador.