Cristina Pedroche analiza los colores del vestido más viral: "¿Sabéis como lo veo yo todo? Rojo pasión"

EL VESTIDO ES ¿AZUL Y NEGRO? O ¿BLANCO Y DORADO?

'Zapeando' ha lanzado un tweet-sondeo para que los espectadores se mojen sobre la polémica acerca del dichoso vestido del que las redes sociales no son capaces de ponerse de acuerdo sobre si es azul y negro o, blanco y dorado. Pero para cerciorarse primero de que la audiencia no es daltónica, les han puesto a prueba con una Cristina Pedroche que cambia de color. El experimento no ha salido del todo bien, porque si los 'zapeadores' no han sido capaces de ponerse de acuerdo, ¿serán capaces los espectadores?