Los pasos de Semana Santa no siempre salen bien. Y no, no nos referimos a la imposibilidad de sacarlos por las restricciones de la pandemia, sino a mucho antes. Año tras año, hemos podido ver 'accidentes' en los pasos de algunas cofradías.

En el vídeo principal de esta noticia Zapeando muestra algunas de las procesiones fallidas de los últimos años: desde la caida de un olivo o una palmera hasta la tos ininterrumpida en mitad de una saeta.