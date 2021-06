"A la gente le desconcierta mucho cuando le habla la televisión", destaca Dani Mateo al recordar el mal rato que vivió cuando al hacer su primer programa, 'Noche sin tregua', un hombre se le acercó a hablarle.

"Me dijo, 'qué pasa, ¿no saludas?', a mí me pasa mucho y le pregunté si nos conocemos y me dijo que me veía por la noche", cuenta Dani Mateo, que destaca que "hay gente que "está regular". "Qué miedo", afirma Valeria Ros. Puedes conocer más detalles de esta curiosa anécdota en el vídeo principal de esta noticia.