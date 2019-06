Aitana Ocaña desvela el momento 'tierra trágame' al pedir unas pezoneras a domicilio

Aitana contó en 'El Hormiguero' que, a veces, cuando no tiene tiempo, pide cosas a domicilios. Y en una ocasión, pidió pezoneras. "Hay veces que voy sin sujetador y me da igual, pero otras veces está en mi decisión ponerme pezoneras", cuenta la cantante. "Cuando el chico llegó me conocía. La verdad que me dio un poco de vergüenza cuando abrí la puerta y me dijo: '¿Aitana?'", recuerda Aitana Ocaña.

Aunque aclaró que es algo "muy normal" y que ella va a comprar "muchas pezoneras" y dijo que "el celo también saca muchas veces de apuros o tiritas".

"¿Dónde se compran las pezoneras?", se ha preguntado Quique Peinado, que tras reflexionar sobre el suceso, ha entendido por qué Aitana las pidió por Internet. "Normal que esta chica compre por el móvil si no hay tiendas", ha señalado.