Lorena Castell presenta en el plató 'On the road', la sección de Zapeando en la que desde el programa conectan con un grupo de músicos. Esta vez, la presentadora conecta en directo con tres mariachis que se encuentran en Parla esperando un bus que les llevará a tocar a Toledo. Rafael, Reinaldo y Roberto, de 'Mariachis Madrid América', explican las claves de este estilo de música y dónde triunfan más en España.

¿En qué sector tienen más demanda? ¿cumpleaños, bodas, despedidas de soltero, noches electorales...? "Ni nos recuerdes lo de las noches electorales, eso no debió de pasar", destaca el grupo, que afirma que, incluso, les llaman para "funerales y divorcios". Además, Lorena Castell pide a los mariachis que vayan a plató el viernes antes de que se vaya de vacaciones: "Me encantaría, si me dais una sorpresa con los ojos cerrados me muero de alegría". Pero, ¿cuál es el sitio más raro donde han tocado? Los mariachis contestan este el vídeo principal de esta noticia, donde cuentan divertidas anécdotas como cuando Mario Casas les contactó para que aparecieran por sorpresa en una cena que le tenía preparada a su novia.