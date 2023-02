Blanca Paloma ha ganado el Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2023, que se celebrará que se celebrará en Liverpool el 13 de mayo. Dani Mateo muestra en el vídeo principal de esta noticia la actuación de la joven del tema 'EaEa', una historia de amor que va más allá de la muerte, y que rinde homenaje a las raíces de la artista: ensalza el legado de amor y saber transferido de generación en generación a través de la nana.

"A muchos les ha recordado a la canción de Remedios Amaya que hace 40 años se llevó 0 puntos en Eurovisión", destaca el presentador de Zapeando mientras que Isabel Forner afirma que le encanta: "Me parece un temazo y me recuerda un poco a Rosalía". Además, la periodista deportiva resalta que la canción "promociona nuestro flamenco, que es nuestra seña de identidad": "Ya es hora de que ganemos". Pero no es la única zapeadora en analizar el tema. María Gómez, incluso, se pone a cantar el tema como si fuera la propia Blanca Paloma. Puedes ver su imitación en el vídeo.