"¡Tengo una madre que es una crack!", expresa Lorena Castell, antes de mostrar a los zapeadores los ya virales "tuppers animados" que una instagramer japonesa prepara para que sus hijos se lleven el almuerzo al cole: "Se los curra que flipas", asegura la catalana al verlos.

En el vídeo principal de la noticia puedes ver cómo tira de imaginación para hacer "todo tipo de personajes", como un Snoopy o un Shin-Chan con arroz. "¿Y no puede ser traumático para el niño comerse a Shin-Chan?", no puede evitar preguntar Valeria Ros, que se preocupa por la salud mental de esos peques. Puedes ver la reacción de los zapeadores al ver estos "curradísimos" tuppers animados en el vídeo principal de la noticia. Además, Santi Alverú hace una recopilación de otros almuerzos preparados por padres, "que lo intentan, pero no tienen tanto éxito".