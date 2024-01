El Rally Dakar vuelve a tener acento español. El veterano piloto Carlos Sainz ha conquistado por cuarta vez esta competición automovilística. Luis Moya fue copiloto de Sainz durante 15 años y, junto a él, conquisto dos veces esta misma competición. "Lo de Carlos no es muy normal, a los 61 sigue compitiendo al máximo nivel y gana", afirma el piloto.

Moya siente un orgullo tremendo del logro de Sainz y afirma que, viendo su nivel: "No me sorprendería que lo vuelva a ganar en un futuro". Competir en el Rally Dakar es muy duro debido, entre otras cosas, a su duración. Como explica Moya, "hay que tener una gran preparación física y no tengo duda de que Carlos, probablemente, sea el mejor preparado físicamente para ir al Dakar".

Otro de los puntos importantes para conquistar esta competición es la navegación. El ex copiloto alaba la labor de Lucas Cruz ya que, como argumenta, "en el Dakar el copiloto decide y tiene que tomar decisiones. Lo han hecho muy bien los dos". Moya destaca también la capacidad de trabajo de Sainz, así como su talento y su sensibilidad para poner un coche a punto.

Moya, además, ha contado una curiosidad sobre estas competiciones en las que los pilotos deben pasar muchas horas conduciendo. Aunque algunos pilotos utilizan pañales o aparatos con tubos para poder orinar, Carlos Sainz no utiliza nada. "Arranca y no se para en toda la etapa", explica, algo que muestra su capacidad de sufrimiento.