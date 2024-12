Lucía Galán, pediatra, desmiente los mitos sobre los remedios caseros para la tos: "La cebolla no la espanta"

Todo el mundo recurre a los remedios caseros de toda la vida para aliviar o quitar la tos. Desde colocar una cebolla al lado de la cama hasta los ungüentos preparados por las abuelas, ¿realmente funcionan o son solo mitos de la medicina?

En cuanto a la cebolla, la pediatra Lucía Galán opina lo siguiente: "La tos no la espanta, las visitas sí. No hay evidencia científica de que la cebolla partida disminuya la tos". Sin embargo, señala que, si alguien cree que funciona, no hay problema en hacerlo.

Por otro lado, explica que los ungüentos con olor mentolado no son aptos para menores de dos años, ya que "ese aroma puede provocar broncoespasmos". Descubre más sobre los remedios caseros y sus efectos en el vídeo de Zapeando.