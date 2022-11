Arranca el programa 2.222 de Zapeando y lo hace sin el videoclip que Dani Mateo sugirió hacer para este programa tan 'especial': "Hoy era el día", le echa en cara Cristina Pedroche, a lo que él no duda en contestar: "Lo tenemos en mente. Para el 4.444 lo podréis ver todos", y acto seguido de queja: "No hemos hecho nada, no hemos hecho ni el videoclip".

Una oportunidad que aprovecha Lorena Castell para recriminarle que tampoco han hecho la cena que dijeron. "Quedamos sin ti cuando estabas en la India", sorprende el catalán. "¿Otra vez?", pregunta Lorena Castell, que no da crédito a lo que está escuchando: "Ya fuisteis al bar de Iñaki sin mí y ahora volvéis a hacerlo". "Siempre vamos todos sin uno para poder hablar de algo", se justifica Dani Mateo. Puedes ver el 'rifirrafe' del catalán y Lorena Castell nada más comenzar Zapeando en el vídeo principal de la noticia.