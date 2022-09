Lorena Castell se ha estrenado en Masterchef Celebrity con un duro enfrentamiento con Norma Duval, la cual acusaba a la presentadora de Zapeando de creerse la capitana del equipo sin haber hecho nada. "Tú en nuestra parte no hiciste nada de nada, de capitana nada", le espetó Norma Duval a Lorena Castell, que le respondió que no eran formas de hablarle: "Está bastante fuera de lugar que me hables de esa manera".

"Me dejas hablar, que yo te he dejado hablar", se defendía la presentadora de Zapeando, pero ante la insistencia de Duval, Castell respondió tajante: "¿Te callas o no te callas?". Ahora, Lorena Castell confiesa en el vídeo principal de esta noticia cómo vivió esa "guerra de vedettes".