Dani Mateo da paso a Más Vale Tarde mientras degusta el Pan Naan que ha cocinado Gipsy Chef en pleno directo: "Me he reservado el pan porque se disfruta más cuando ves a dos que no tienen. Ay lo que os gustaría", les restriega. Un gesto ante el que Iñaki López no tarda en reaccionar: "Mira cómo mueve el bigote, así te estás poniendo. Ándate con ojo, que va a hacer falta ojo de pez en ese programa", dice provocando las risas de ambos platós.

"Fíjate si trabaja poco", destaca por su parte Cristina Pardo, "que nos da paso, se llena la boca de comida y nos deja aquí que podemos terminar nosotros Zapeando". Unas palabras que hacen saltar al presentador del programa: "Qué poco te importa lo que te dicen cuando te estás comiendo algo tan bueno". Puedes ver el divertido pique que tienen en directo en el vídeo principal de la noticia.