Como cada tarde, Dani Mateo conecta con el plató de Más Vale Tarde donde le esperan Cristina Pardo e Iñaki López para adelantar la información que darán esta tarde en el programa. "¿Cómo describiríais que es vuestra vida de trepidante?", les pregunta el presentador de Zapeando, a lo que Iñaki responde: "En diez años en laSexta, el único que me ha invitado a una fiesta fue Paco Marhuenda, que me invitó a la de La Razón".

Por su parte, Cristina Pardo le asegura a Dani Mateo que su "vida es más interesante" porque no habla sola en directo por teléfono. "¿Quién te ha dicho que este hablando solo?", responde el catalán, que le dice: "Tú sola estás mejor que acompañada".

Una indirecta que la presentadora pilla minutos más tarde y acaba dándole la razón entre risas: "Voy a rectificar: yo hablo sola muchas tardes cuando estoy con Iñaki". "Me voy al botiquín a que me quiten los puñales", responde, por su parte, su compañero de plató, que no puede contener la risa. Puedes ver el divertido momento que se vive entre los presentadores, que no paran de lanzarse 'dardos', en el vídeo principal de esta noticia.