Los agricultores y ganaderos españoles han iniciado una serie de protestas para mostrar su malestar con la crisis en el sector y las políticas agrarias de la Unión Europea. En esta segunda jornada siguen ocupando numerosas carreteras, provocando cortes y retenciones. Y, como cuenta Dani Mateo, estos bloqueos ya se han cobrado a su primera víctima.

Como se puede ver en las imágenes, un hombre fue grabado por las cámaras de Atresmedia que cubrían las protestas de los agricultores. Un hombre, muy apurado, gritaba a los manifestantes pidiendo que le dejaran pasar. Pero, ¿qué urgencia tenía el hombre para intentar cruzar a través de los tractores con su coche? “¡Que tengo que pasar, que me estoy haciendo de vientre, ¿qué quieres que haga?”, les gritaba el señor.

El vídeo ha provocado las risas de los zapeadores. “De una manera o de otra, todos están cagando ahí”, comenta Miki Nadal. Isabel Forner, por su parte, ha afeado la expresión utilizada por el señor, ‘hacer de vientre’. “¡No me gusta nada! ¿Vosotros cuando tenéis ganas de hacer caca decís me estoy haciendo de vientre?”, pregunta a sus compañeros, que no dudan en compartir numerosas expresiones que se refieren a esa acción.