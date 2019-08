¿Cómo llevan los españoles hacerse mayores? ¿Serán los jóvenes los que tengan más miedo a ello? Zapeando se lanza a la calle para conocer lo que opinan sobre envejecer.

Los más mayores confiesan no asustarse por ello, como un señor que aclara: "No creo que envejecer sea para tener miedo". Mientras que los jóvenes reconocen tenerle algo de respeto al cambio: "Me da miedo no poder salir de fiesta con mis amigas o no encontrar trabajo cuando sea mayor".

Los jóvenes consideran que una persona empieza a ser mayor entre los 45 y los 50 años, mientras que los mayores declaran no considerarse viejos, como un señor que piensa que la edad es una cuestión de actitud: "Yo me siento James Bond".

En cuanto a las ventajas de hacerse viejo, los jóvenes revelan que son: la jubilación, los descuentos en el Imserso y poder quejarse por todo sin que nadie te diga nada. Por otro lado, los mayores valoran mucho la libertad que tienen y el poder disfrutar de la vida.

Otros momentos destacados

En otro momento, Chenoa se emociona en Zapeando al conocer la reacción de un juez con un anciano. ¿Qué le habrá sorprendido a la zapeadora? Te lo mostramos en el siguiente vídeo.