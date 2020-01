Varias españolas opinan en Zapeando sobre la polémica originada tras el distanciamiento del príncipe Harry y Meghan Markle con la familia real británica. Mientras una mujer afirma que "han apostado por el amor", otra destaca que "cada uno debe apechugar con la familia que le toca".

Por otro lado, preguntadas sobre qué les parecen los pelirrojos, otro mujer confiesa que no es muy "de los pelirrojos" pero le "caen bien". Por último, sobre el futuro económico de la pareja, no dudan en que "no morirán de hambre".

Por su parte, Lorena Castell analiza en Zapeando las posibles causas de la ruptura del príncipe Harry y Meghan Markle con la familia real británica. Una de ellas habría sido la discusión entre Markle y su cuñada, Kate Middleton.

La polémica de los Duques de Sussex no para de crecer. Esta vez, ha salido a la luz este vídeo que te muestra Zapeando en el que el príncipe Harry habla con un directivo de Disney sobre lo interesada que estaría Meghan Markle en hacer un doblaje.