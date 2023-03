Este martes ha visitado El Hormiguero la cantante Karol G, que acaba de sacar la canción 'TGQ' junto a Shakira para tirarle beef a sus ex, Anuel AA y Piqué. Pero durante la entrevista, Pablo Motos también quiso hablar del concierto de Miami, en el que casi no lo cuenta debido al tremendo "ostión" que se dio bajando por las escaleras.

"Se me enredó el zapato", recordaba la cantante. "¿Dónde te hiciste más daño?", pregunta el periodista, a lo que ella no duda en responder: "En las rodillas, pero también me arranqué una uña".

Aunque si hubo algo que le preocupó fueron los dientes, porque al caer se golpeó contra un escalón. Por eso, lo primero que fue llevarse las manos a la boca para comprobar que tenía todos los dientes: "Una vez lo supe, ya podía seguir", se confiesa. Escucha la anécdota al completo en el vídeo principal de la noticia.