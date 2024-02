Kiko Rivera ha participado en el mítico programa de la Televisión Gallega 'Land Rober-Tunai Show'. No es la primera vez que el Dj acude al programa, por ello, en esta ocasión el entrevistador no fue su presentado habitual, Roberto Vilar, sino unas personas muy especiales pero, como indica Iñaki Urrutia, "más duros que Ana Pastor": unos jubilados.

Uno de los entrevistadores, José, le pregunta a Kiko si tiene que tomar pastillas debido a su salud. Rivera responde que sí pero, lo más sorprendente, es cómo continúa su pregunta: "De momento, la viagra no necesitas tomarla", algo que provoca las risas de todo el público y la perplejidad del entrevistado. José no duda en terminar confesando que él sí la toma. Roberto Vilar se interesa entonces por los 'hábitos' del jubilado, que, sin cortarse un pelo, le dice que ya no toma mucho porque "a la compañera no le apetece como antes tampoco".

Pero los momentazos de Kiko en el programa no se quedaron ahí. La entrevista también ha permitido conocer una de las profesiones que quiso ejercer el dj cuando era pequeño. "Hubo una temporada que quise ser cura", explica, lo que deja alucinados a todos los jubilados y el presentador. "En el colegio mi profesor de religión era un cura muy moderno para la época y era un tío muy enrollado y yo como que me enamoré del cura, sentía un vínculo con él, veía la llamada de Jesucristo", argumenta. "Luego cuando pasaron los años vi a Jesucristo de otra manera", concluye entre risas..